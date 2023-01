Juventus-Atalanta domenica 22 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Bianconeri penalizzati di 15 punti

(Di sabato 21 gennaio 2023) Che la Juve dopo un inizio di stagione disastroso potesse davvero tornare in corsa per lo scudetto era una narrazione suggestiva ma obiettivamente poco credibile che si è infranta appena ihanno incontrato un’avversaria di altissimo livello e il 5-1 sul campo del Napoli sta sullo stesso piano delle sconfitte contro Psg e Benfica InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il presidente dellaGianluca Ferrero, accompagnato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino, ha ... Alla vigilia del delicato match con l', il neo - presidente della Vecchia ...E' quello che il neo presidente dellaGianluca Ferrero e l'ad Maurizio Scanavino hanno ... prima dell'allenamento, alla vigilia della partita casalinga con l'. Un discorso di una ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Nel primo big match della diciannovesima giornata, Juventus ed Atalanta si sfidano all'Allianz Stadium. Al giro di boa, gli orobici arriva dal successo per 8-2 contro la Salernitana in Serie A ...