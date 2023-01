Juventus | anche i calciatori a rischio squalifica e squadra decimata

(Di sabato 21 gennaio 2023) Continuano ad arrivare minuto dopo minuto aggiornamenti sulla. I bianconeri sono stati travolti da un vero e proprio terremoto, laè stata penalizzata con 15 punti di penalizzazione in riferimento allo scandalo delle plusvalenze fittizie. La Juve crolla in classifica, con 22 punti è lontanissima dalla zona scudetto edalla qualificazione in Europa. Ladovrà presentare ricorso entro 30 giorni, non è prevista la riduzione dei punti ma soltanto la conferma oppure l’assoluzione. A febbraio andrà in scena il secondo filone, oltre ai bianconeri rischianoaltri club. A fine gennaio, invece, arriverà la sentenza sul caso della manovra degli stipendi. La partecipazione alle competizioni europee è ail percorso nella stagione ...

Tuttosport

... ma allora perchè non restituire i punti alle squadre che con lahanno perso o pareggiato ...riconoscere le vittorie o i punti ottenuti sul campo Bisognerebbe restituire i punti persi...Abbonati per leggereMercoledì 11/1 Giovedì 12/1 Venerdì 13/1 Sabato 14/1 Domenica 15/1 ...00 Berlin - Real Madrid 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45 Napoli -5 - 1 ... Juventus penalizzata, Chiellini e il messaggio social: cuori bianconeri e una frase Inoltre, Di Fazio, ha aggiunto: "Non voglio l'abolizione della Juve come squadra, anche perché mi fa piacere ammirare le eliminazioni del club in Champions ogni anno. Ma vorrei l'abolizione di questo ...Leonardo Bonucci pubblica questa frase su Instagram, il giorno dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla sua Juve dalla Corte d'Apello federale per la vicenda plusvalenze. Il messaggio del ...