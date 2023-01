Juventus | Allegri | “Penalizzazione? Nulla cambia | si deve vincere”

Tuttosport

"Sono e rimarrò l'allenatore della, sempre che non mi mandino via": così Massimiliano, dopo la penalizzazione di 15 punti. "Bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo - e nelle difficoltà, bisogna ...Massimiliano, allenatore della, non vuole soffermarsi in maniera decisa sull'argomento spinoso dei 15 punti di penalizzazione, inflitti ai bianconeri dalla Corte d'Appello federale. ... Allegri, orgoglio Juve: "Il -15 L'opportunità di fare una stagione straordinaria" Le parole dell'allenatore toscano alla vigilia della sfida con l'Atalanta e sul momento che stanno attraversando i bianconeri dopo l'ultima sentenza.Non è di certo una vigilia come le altre in casa Juventus. Domani si torna in campo, contro l'Atalanta, allo Stadium nell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A TIM, ma… Leggi ...