Juventus | Allegri | La penalizzazione di 15 punti? Non cambia nulla

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Domani è una partita importante perché bisogna chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Dopo ieri bisogna ricompattarsi ancora di più e lavorare con un profilo basso. Tutti noi dobbiamo pensare solo al campo”. Vigilia di-Atalanta particolare per Massimilianoalle presi con una Champions da conquistare (con 15di) e una crisi societaria da affrontare. “Prima di questa sentenza – continua – eravamo a -1 dal secondo posto per giocarci un posto in Champions e, magari, il campionato. Dobbiamo continuare a fare il nostro dovere perché la sentenza definitiva arriverà tra due mesi e non dovremo avere rimpianti per non aver fatto quello che dovevamo fare. Domani dovrà essere una serata bella e speciale perché sarà una partita importante. Ci siamo passati un mese fa quando si è ...