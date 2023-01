Juve | Vlahovic | 'Non dobbiamo avere paura di niente Pensano che siamo caduti ma ci rialzeremo'

Juventus News 24

Anche i giovani e gli ex si son fatti sentire, LA SENTENZA SULLE PLUSVALENZE - IL CLUB FARA' ... #FinoAllaFine' IL POST DI'Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non ...Anche i big sono ora in bilico, in particolare Dusan. Calciomercato, come cambia il futuro di Dusan VlahovicL'attaccante serbo, già chiacchierato nel corso delle ultime settimane, ... Vlahovic via dalla Juve, bomba dalla Spagna: «Si è offerto al Real» Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha voluto commentare così, con un post sul suo profilo ufficiale Instagram, la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Vecchia Signora. "Non abbiamo ...La posizione di Dusan Vlahovic rischia in poco tempo di non essere più così calda nello scacchiere della Juventus. È stato uno degli uomini più discussi nella rosa bianconera a causa della sua ...