Juve stangata? Fuga di massa | qui crolla tutto | chi sta per andarsene

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) L'effetto collaterale della penalizzazione sullantus può essere l'esodo dei migliori calciatori in rosa. Ma non sarebbe per forza un male, se è vero che l'incapacità di cederli è stato uno dei principali handicap della società negli ultimi anni, quelli in cui si è passati dalle stelle ai tribunali. L'eventuale assenza dalla prossima Champions - questo è l'“obiettivo” della penalità - spingerebbe alcuni calciatori altrove, causando un ridimensionamento della qualità della rosa ma anche del monte ingaggi attualmente di 158 milioni, il più alto in serie A. L'esodo riguarderebbe infatti i giocatori dagli ingaggi più onerosi, quelli che lantus in questi ultimi anni non è riuscita a vendere proprio perché guadagnavano troppo in relazione al rendimento. Il primo adsarebbe Rabiot. Guadagna 7 milioni netti, ne chiede come ...