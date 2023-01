Juve | si complica Fresneda | una big spagnola ci pensa

Eurosport IT

Commenta per primo L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Ivan Fresneda , 18enne laterale del Valladolid che interessa anche alla Juventus. Lo riporta Mundo Deportivo .Penalizzazione chemaledettamente la corsa Champions della formazione di Allegri, ... Lafarà ricorso avverso alla sentenza, ma nel frattempo bisognerà scendere in campo. Juventus, Allegri dopo la penalizzazione: "Questo -15 un'opportunità ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Risulta estremamente complicato in casa Juventus pensare in questo momento al calciomercato. A causa della pesantissima stangata dalla sentenza della Corte d’Appello Federale emessa ieri sera, il club ...