Juve | rivoluzione a centrocampo | ritorno di fiamma dalla Premier

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ladellapartirà da un giocatore diLeague. L’indiscrezione arriva da alcune fonti estere di rilievo. Il calciomercato delladeve ancora decollare. Nel vivo delle operazioni i bianconeri devono ancora unirsi alla festa. Per il momento le squadre ad aver portato a casa degli innesti degni di considerazione sono effettivamente poche. La PresseQuesto a causa del momento concitato della stagione. Non appena le acque si saranno calmate si potranno presumibilmente vedere molti più movimenti di mercato. Ma fino ad allora sarà tutto probabilmente congelato. Come è giusto che sia del resto. In ogni caso le suggestioni ci sono eccome. E quella più gettonata per la squadra torinese arriva proprioLeague. Si è detto spesso ...