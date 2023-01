Juve penalizzati | i tifosi bianconeri contro il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lantus viene penalizzata di 15 punti in classifica, isi scaglianoil: “Scudetto di cartone“. La corte federale ha deciso di inasprire la richiesta di penalizzazione richiesta dal procura Figc Giuseppe Chiné. Alla fine i punti di penalizzazionelasono 15 con la classifica di Serie A che cambia completamente. Ma lo scenario per iè a tinte fosche. Infatti il processo sulle manovre stipendi può dare ulteriori punti di penalizzazione alla, che rischia addirittura la retrocessione. Una prospettiva che di certo non fa piacere a chi sostiene la formazione allenata da Max Allegri. Il mondontus in questo momento è in subbuglio, in pochi fanno mea culpa o se ...