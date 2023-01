Juve penalizzata | arriva la bufera

Agenzia ANSA

ROMA - Alle 21.07 della notte più fredda del nuovo anno è arrivata la bufera. Sono passati quasi 17 anni da quel 2006 che ha cambiato per sempre la storia del nostro calcio, eppure questa sembra già ...La notizia della sentenza della Corte d'Appello della Figc sulla vicenda delle plusvalenze e della penalizzazione di 15 punti alla Juventus ha avuto ampio risalto su tutti i siti di news all'estero e ... Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Le stangate per i bianconeri non sono finite qua – CalcioNow Sono ore caldissime in casa Juventus, con la FIGC che ha penalizzato la squadra di 15 punti. Quello della Corte d’Appello della Federazione ...Prenderà un punto, massimo due, aveva anticipato qualcuno. Vedrete, stavolta la passerà liscia, era stata la previsione di un noto giurista, che aveva aggiunto: «La bastoneranno più avanti, quando esa ...