“Juve non simpatica ai giudici” | attacco alla penalizzazione | polemica dal giornalista FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sentenza pesantissima nei confronti dellantus per quanto riguarda il caso plusvalenze. In giornata è stato infatti discusso il ricorso presentato dProcura Federale dCorte Federale della FIGC. Il ricorso non solo è stato ammesso, ma la richiesta di 9 punti diin classifica dei bianconeri è stata aumentata addirittura fino a 15 punti, facendo fare un enorme passo indietro in graduatoria, passando da 37 a 22 punti. Addirittura distante 25 lunghezze dal Napoli primo in classifica. La sentenza è stata commentata da tantissimi addetti ai lavori in TV e sui social. In particolare il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha voluto esprimere il suo pensiero – velatamente polemico – attraverso Twitter. Ecco quanto evidenziato: “Non sono né giustizialista, né innocentista. Ma sulla ...