Juve | Ferrero e Scanavino alla squadra | ' Compatti di fronte all' ingustizia' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di sabato 21 gennaio 2023) Intanto in queste ore non stanno mancando le reazioni dei calciatori bianconeri e degli ex, come Chiellini, Marchisio e ...

Tuttosport

Intanto in queste ore non stanno mancando le reazioni dei calciatori bianconeri e degli ex, come Chiellini, Marchisio e ...Il presidente Gianlucae l'amministratore delegato Maurizio Scanavino hanno incontrato i ... Rabbia: "È una palese ingiustizia". Il club ricorrerà al collegio di garanzia del Coni Antonio ... Juventus, Ferrero e Scanavino: primo discorso e obiettivi chiari Una “ingiustizia”. Così il neo presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il nuovo ad Maurizio Scanavino hanno definito la maxi-penalizzazione di 15 punti decisa ieri dalla giustizia sportiva, duran ...Intanto in queste ore non stanno mancando le reazioni dei calciatori bianconeri e degli ex, come Chiellini, Marchisio e Tacchinardi ...