Juve | Cuadrado cita Sivori | il messaggio per i tifosi

Ecco,in un momento così delicato della storia bianconera ha deciso di unirsi al coro dei calciatori che sui social invitano a fare gruppo, a compattarsi, per fare in modo che latorni ...Juansi è aggiunto alla lunga lista dei calciatori bianconeri che hanno postato dei messaggi dopo la penalizzazione di 15 punti per la Juventus . Il colombiano ha scelto Instagram per parlare ai ...Il colombiano chiuderà la sua esperienza in bianconero a fine stagione, ma visto il momento negativo suona la carica. Diktat per i compagni e l'ambiente: rialzarsi!Juan Cuadrado si è aggiunto alla lunga lista dei calciatori bianconeri che hanno postato dei messaggi dopo la penalizzazione di 15 punti per la Juventus. Il colombiano ha scelto Instagram per parlare ...