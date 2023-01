Forzazzurri

Commento simile da parte di un altro tifoso bianconero: 'penalizzata, le altre prosciolte. Serie A=circo'. Non mancano poi i tifosi chea manifestare il proprio amore per la società ......a Milanello nella giornata di domani e nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massaraa ... Il danese classe 2003, anche in questo caso un'idea della, è arrivato a Bergamo per una cifra ... Juve, continuano i guai: questione stipendi ancora da valutare All’Allianz Stadium la Juventus che è sempre attiva sul calciomercato è chiamata ... Con una condizione fisica in continuo miglioramento, il contributo dell’esterno bianconero potrebbe essere decisivo ...La sensazione è che la Juventus sia stata condannata all'ergastolo sportivo: comunque vada, sarà fregata. Dando per scontato che questi 15 punti vengano confermati, secondo voi ...