Juve | Bonucci non si arrende | 'Siamo un drago a sette teste'

Sport Mediaset

E così pure(6,5 netti) e Rugani (3,5), i cui accordi scadono nel 2024. Szczesny, uno dei ... Anche McKennie potrebbe forzare la cessione, e laaccontentarsi di 15 milioni rispetto alla ...C'è un altro campionato che aspetta lanei prossimi mesi. E non si gioca su un campo di gioco. Non c'entrano Chiesa o Rabiot o. Il problema sono i processi, o potenziali tali, che potrebbero aggiungersi alla sentenza shock di ... Plusvalenze Juventus, Bonucci e Perin "abbracciano" la squadra - Sportmediaset Alla Juventus sono stati tolti 15 punti dalla Serie A per presunte irregolarità finanziarie e falso in bilancio, mentre il capo del trasferimento del ...Quindici punti di penalizzazione alla Juventus da scontare nel campionato in corso: questa la decisione della Corte Figc per l'inchiesta plusvalenze. Nel day after della sentenza non si placano le pol ...