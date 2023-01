Juve - Atalanta | le probabili formazioni di Allegri e Gasperini

Calciomercato.com

Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, lariceve l'all'Allianz Stadium. Dopo le gare di giovedì di Coppa Italia, Allegri e ...La squadra, intanto, sta ultimando i preparativi in vista della sfida contro l', in programma domani sera all'Allianz Stadium alle 20.45. . 21 gennaio 2023 Juve-Atalanta oscurata in Francia: il curioso motivo Nella prossima stagione, nella Juventus, potrebbe esserci un cambio di panchina: Zidane, al momento, sarebbe in pole ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...