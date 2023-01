Juve | altra penalizzazione all’orizzonte? L’analisi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo il -15 inflitto ieri dalla Corte d’Appello della giustizia sportiva allapotrebbe non essere l’unicarichiesta per il club Dopo il -15 inflitto ieri dalla Corte d’Appello della giustizia sportiva allapotrebbe non essere l’unicarichiesta per il club. Tuttosport non esclude questa ipotesi choc per il popolo bianconero. Lo scorso 29 novembre, la corte FIGC aveva aperto un altro filone di indagine, inerente alla “manovra stipendi” e sul quale la giustizia sportiva deve ancora potersi esprimere. Questo comporterebbe il rischio di altre penalizzazioni per la squadra già in questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

