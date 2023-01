Juve | Allegri | ' Oggi Ferrero e l' ad parleranno alla squadra'

Sky Sport

"La settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic". L'annuncio arriva direttamente da Massimiliano, ormai pronto a riabbracciare i due big fermi ai box da lungo tempo per i rispettivi infortuni. "Per domani avremo Cuadrado - continua il tecnico, in vista dell'impegno contro l'Atalanta - ...E sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con i 15 punti - svela- e la ... Juventus-Atalanta, Allegri: "Ricompattiamoci e pensiamo al campo, la squadra sa cosa fare" Te, bisogna chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi. E' speciale, dopo ieri serve ricompattarsi ancora di più tutti. Continuare a lavorare col profilo basso, siamo qui… Leggi ...Alla vigilia di Juventus-Atalanta, Allegri parla in conferenza stampa. E' il momento in cui la squadra deve stare ancora più unita e vincere partita dopo partita, perché nonostante la penalizzazione, ...