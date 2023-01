Juve | Allegri | ' La squadra proverà a fare qualcosa di straordinario' - Sport - Calcio - quotidiano net

Le parole del tecnico bianconero all'indomani della penalizzazione della sua squadra e alla vigilia della sfida con ...Quante volte Antonio Cassano si è scagliato controe la Vecchia Signora, criticando ed offendendo. Però FantAntonio parlava solo di calcio. Sulla vicenda giudiziaria il barese ha una sua idea ...Il tecnico bianconero fa un discorso da vero punto di riferimento. Pragmatismo e senso di appartenenza: Ecco la ricetta per rispondere alle difficoltà del momento ...Il tecnico della Juventus in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta parla delle penalizzazione di 15 punti in classifica ...