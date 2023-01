Juve | Allegri e i big in dubbio | il sogno è Conte

la Repubblica

Una penalità forte per la, ora decima in classifica e chiamata ad una vera e propria impresa ... L'ex capitano ha voluto mostrare tutto il suo supporto alla formazione dicon poche semplici ...Con 60 punti a disposizione toccherà ade i suoi riportare lain territorio europeo. Juventus, Allegri solo al comando. Bonucci: "Siamo squadra" Dopo la penalizzazione inflitta ieri dalla FIGC la Juve in fase di calciomercato vivrà una rivoluzione totale.Stangata sulla Juve" è il titolo che si legge sulla prima pagina de La Stampa in merito alla sentenza della Corte d'Appello Federale che condanna la Juventus a ...