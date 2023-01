Julian Sands | l’ultima foto mandata a suo nipote prima della scomparsa

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il caso di, dato per disperso tra le montagne, si accende di nuovi particolari. Ilinfatti ha diffusoche gli ha mandato l’attore che lo vede alle prese proprio con la sua più grande passione, scalare una montagna innevata. ‘What he loved best’: Last pictures actorsent from snow-clad mountain https://t.co/bhP7OWUBgI pic.twitter.com/CctcB3UcuX — Independent Lifestyle (@IndyLife) January 21, 2023immagine che ritraeancora vivo è stata pubblicata da The Independent a sei giorni dalladell’attore tra le montagneCalifornia. La famigliastar ha fatto sapere che quella era la sua ...

Attore britannico Julian Sands disperso durante un'escursione in montagna in California Julian Sands, attore noto per i suoi ruoli in film come «Una camera con vista» e «Las Vegas», è scomparso dopo un'escursione. Sembra che dell'attore si siano perse le tracce dopo un'escursione sulle S ...Julian Sands è scomparso in California durante un'escursione, ma chi è il talentuoso attore britannico e per cosa è conosciuto