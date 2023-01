Jolanda Renga sul rapporto con il papà | Da piccola ero innamoratissima | oggi spesso ci scontriamo

Corriere della Sera

, figlia di Ambra Angiolini e Francesco, ospite a 'Verissimo' racconta nella sua prima intervista televisiva il rapporto con il papà. 'Da piccola ero innamoratissima e ricordo che ...Al giorno d'oggi non è facile gestire l'odio social soprattutto se sei un volto famoso sempre sotto ai riflettori, figuriamoci per una ragazza "figlia di". La storia di, primogenita di Ambra Angiolini e Francesco, lo testimonia. Nelle scorse settimane la 19enne è salita alla ribalta della cronaca social per avere pubblicato un toccante video, nel ... Jolanda Renga rivela: «Ho pianto per un’ora, quando mi hanno detto che sono brutta. È una ferita aperta» A Verissimo Jolanda Renga confida com'è il rapporto con Ambra Angiolini e Francesco Renga, mamma e papà Jolanda Renga ospite oggi 21 gennaio 2023 a Verissimo non ha smentito la sua dolcezza, la sua ri ...Jolanda Renga è la figlia maggiore di Ambra Angiolini e Francesco Renga e oggi, sabato 21 gennaio, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La 19enne ha ...