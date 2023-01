Jolanda Renga | chi è la figlia del cantante e di Ambra Angiolini

Corriere della Sera

Redazione Sorrisi Attualità 16:30 domani oggi in onda 21 Gen Stefania Sandrelli, Valeria Marini, Panatta e Magalli, ma anche l'intera famiglia composta da Ambra, Francescoe la figlia. Sono solo alcuni dei tanti ospiti che si accomoderanno sulle poltrone di " Verissimo ", per il consueto doppio appuntamento con il talk show di Canale 5 sabato 21 e domenica ...Spazio poi alla prima intervista televisiva di, la figlia nata dall'amore tra Ambra e Francesco. E ancora: il racconto personale dell'hair stylist Federico Lauri reduce dalla ... Jolanda Renga rivela: «Ho pianto per un’ora, quando mi hanno detto che sono brutta. È una ferita aperta» Jolanda Renga a Verissimo: età, altezza, haters e il video. Ospite a Verissimo per la prima volta la figlia di Ambra Angiolini e di Francesco [...] ...Grande attesa per i telespettatori per la nuova puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 21 gennaio, alle 16 su Canale 5. Il salotto di Silvia Toffanin ormai è ...