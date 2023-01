Jolanda Renga a Verissimo | “Quando mi hanno detto che sono brutta | ho pianto”

(Di sabato 21 gennaio 2023)è la figlia di Francesco e Ambra Angiolini, nonostante sia una classe 2004 ha già dimostrato una grandissima maturità. Torna a parlare dopo lo sfogo su TikTok in cui raccontava le sue difficoltà con il giudizio degli altri. Oggi però non le interessa più che qualcuno la chiamiè stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto disu Canale 5 dove ha spiegato: “Sentirmi dire sei, o non sei bella come tua madre, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta.ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profiloarrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e ...

