Jolanda Renga a Verissimo | “Mi hanno scritto cattiverie sul web”

Corriere della Sera

ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Verissimo , chiacchierando con Silvia Toffanin dei suoi genitori Ambra Angiolini e Francesco, di suo fratello, del primo amore e ......ragioni del loro amore per Brescia e per la Piazza che ospita il concerto (ero incinta di, ... o quasi: Franceso, che a Brescia farà le prove generali dell'ospitata sanremese, e la ... Jolanda Renga rivela: «Ho pianto per un’ora, quando mi hanno detto che sono brutta. È una ferita aperta» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Jolanda racconta di com'è nata la sua volontà di registrare il video in risposta alle critiche ricevute sul web.