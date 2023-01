Italian Uppercut #177 – BWT WM Il Migliore d’Italia 2023 Report

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 gennaio 2023) Primo editoriale deldedicato alla scenaa, con ildell’edizionede “Il”, il torneo di BWT e Megastars andato in scena lo scorso 14 Gennaio a Bologna. Il Torneo, nato lo scorso anno, è giunto alla seconda edizione, anche quest’anno si svolge nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, cambia la location: dal Teatro Centofiori al Pala Corticella. Pubblico abbastanza numeroso, il presidente Max Malpensa da il benvenuto a tutti e introduce il duo di Ring announcer della serata, Liam e Vivian, che ci introducono il torneo e il trofeo, portato dal vincitore della prima edizione, Nico Narciso. Nico sale sul Ring e dice che non parteciperà al torneo per permettere ad altri di avere la loro chance, ma chiede a Malpensa in cambio una cosa: ...