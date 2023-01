Israele | in 100mila in piazza a Tel Aviv contro la riforma del sistema giudiziario del governo Netanyahu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sono scesi in strada, ancora, per protestareildi destra guidato da Benjamine l’annunciatadel. Per questo oggi, sabato 21 gennaio, ina Telc’erano circamanifestanti – secondo le stime delle forze dell’ordine -, tornate in strada per il terzo sabato consecutivo. La manifestazione si svolge sia inHabima, sia lungo il viale Kaplan, dove si trovano gli edifici del ministero della Difesa. Ma anche in altre città migliaia di persone hanno manifestato per le stesse ragioni, circa 6mila ad Haifa e 2mila a Gerusalemme. Al centro della protesta, lavoluta dalla maggioranza alche indebolirebbe ...

La contestata riforma della giustizia Tra gli slogan più diffusi quelli a difesa della Corte Suprema di, ritenuta baluardo civile della società, che il governo vuole limitare nei suoi poteri. ...Per questo oggi, sabato 21 gennaio, in piazza a Tel Aviv c'erano circamanifestanti - ... "Questa è una manifestazione a sostegno di. La gente venuta qui vuole difendere la democrazia, i ... Israele, in 100mila a Tel Aviv contro riforme Netanyahu