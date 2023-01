(Di sabato 21 gennaio 2023), vita e morte in 15 minuti. Non è il titolo di un romanzo thriller. E' la realtà. La realtà di un regime feroce, sanguinario, che ha deciso di utilizzare ogni mezzo per reprimere la rivoluzione ...

Quindici minuti è quello concesso in extremis a un imputato che rischia la condanna a morte davanti a una corte di cosiddettain. Lo racconta la Bbc ricostruendo le fasi finali del ... Iran, la "giustizia" degli ayatollah: manifestanti impiccati, 8 anni di carcere a chi ha ucciso la sposa bambina Iran, vita e morte in 15 minuti. Non è il titolo di un romanzo thriller. E' la realtà. La realtà di un regime feroce, sanguinario, che ha deciso di utilizzare ogni mezzo per reprimere la rivoluzione ...Javad Rouhi, un uomo iraniano di 35 anni affetto da una grave disabilità mentale, è stato arrestato, torturato e condannato a morte in Iran: la ...