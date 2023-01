Io vivo altrove! | la recensione | la natura che muove la vita e le altre stelle

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ladi Ioprimo film alla regia di Giuseppe Battiston sull'unione tra essere umani e unaagreste raccolta nello spazio di una semplicità di sguardi che reduplicano quelli di un nuovo stile di. Ci sono anime semplici, di poche pretese, e poche parole, il cui ciclole combacia perfettamente con quello di unache, senza tante forzature, cresce, produce, figlia di tanto accudimento e infinita accortezza. Fausto (Giuseppe Battiston) e Fausto (Rolando Ravello) non condividono soltanto lo stesso nome: docili e sognatori, sono della stessa sostanza di cui è fatta quella semplice e umile campagna che tentano di far propria, e nella quale immergersi. Come sottolineeremo in questadi Io ...

Rovigo.News

...che vivono dell'attenzione del pubblico e il pubblico della musica in questo momento guarda,... a chi è figlio, forse anche nipote, di quelli che quando il rock erae vegeto, naturalmente ......Insomma un semivegetale che per qualche sua misteriosa ragione aveva deciso di trapiantarsi,... zero assoluto, e mai che si sia fattoun attento osservatore a dire che si era appena ... Al cinema Duomo arriva Giuseppe Battiston per presentare “Io vivo ... Al cinema Duomo di Rovigo arriva l'attore Giuseppe Battiston, per una serata evento in occasione del suo esordio alla regia con "Io vivo altrove!". L'attore friulano - premiato fin dagli esordi con So ...Dopo una lunga carriera, che nel cinema gli è valsa tre David di Donatello e due Nastri d’argento per film come Pane e tulipani (2000) e Perfetti sconosciuti (2016) – solo per citarne un paio – e gran ...