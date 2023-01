Invece che chiamare imbrattatori i giovani di Ultima Generazione | pensiamo alla loro disperazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) di Carlo Zannini Certo imbrattare opere d’arte è una cosa deplorevole, anche se con vernici facilmente lavabili e senza provocare danni. Si sono chiamati “”, non un nome a caso. Basta guardarsi intorno: non c’è giorno che non ci giunga notizia da qualche parte del mondo di un disastro ambientale, cicloni di inaudita violenza, siccità e incendi che bruciano migliaia di ettari e migliaia di persone costrette ad abbandonare lecase, grandinate con chicchi grossi come arance, alluvioni improvvise che fanno molte vittime e così via: la lista è lunghissima. No, non chiamiamoli disastri naturali. Hanno poco di naturale, se non che sono fenomeni innescati dnostra arroganza, insipienza, voracità, bramosia di accaparramento, egoismo. Non ce ne frega niente nemmeno dei nostri figli e nipoti, appunto di ...