Internet senza telefono e linea fissa | soluzioni possibili

Leggi su navigaweb

(Di sabato 21 gennaio 2023) Molti utenti pensano che per averea casa è necessario possedere ilfisso collegato alla presa telefonica o attivare una connessione in fibra ottica fin dentro casa. In realtà sono disponibili svariati operatori che offrono, così da poter collegarci alla rete anche nelle casepresa telefonica, in case secondarie, in case vacanze o in case di montagna. In tutti i casi è importante non solo controllare le offerte disponibili, scegliendo a seconda della convenienza del momento, ma anche tutti ivantaggi e svantaggi in termini di velocità die alla qualità della connessione. Scopriamo da vicino le migliori offerte disponibili per ...