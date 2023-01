Intercettazioni | Orlando | “Nordio inopportuno | ha fatto del qualunquismo Ma dico No alla sfiducia | va usata per cose più gravi”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Sostenere una mozione dicontro il ministro della Giustizia Carlo? Dovrebbe lasciare? Quelle del Guardasigilli sono dichiarazioni inopportune, ma credo che le mozioni si facciano sulla base di responsabilità di carattere politico più grave”. A sostenerlo ai microfoni delquotidiano.it è Andrea, deputato dem e già ministro della Giustizia dei governi Renzi e Gentiloni, a margine dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico. Di fronte alle contraddizioni e alle offese ai pm didi fronte al Parlamento, in materia dinelle indagini di mafia e di corruzione, alle calunnie nei confronti dei magistrati e all’invito ai parlamentari a non rendersi “supini dei pm” che “vedono la mafia dappertutto”, il deputato Pd non ritiene quindi ci ...

Il Fatto Quotidiano

E poco importa che dal 2020 sia già in vigore la legge, in base alla quale i dialoghi ... Leggi Anche Cantone: 'Dibattito superato, la criminalità usa nuove piattaforme. E ...... della pubblicazione dellesui giornali. Che, però, già oggi è vietata per effetto della riforma. Gira e rigira perfino Forza Italia sembra battere in ritirata e riallinearsi: ... Intercettazioni, Orlando: “Nordio inopportuno, ha fatto del qualunquismo Fratelli d’Italia prova a circoscrivere il dibattito sulle intercettazioni. Dopo le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Parlamento che “non deve essere supino e acquiescente alle posi ...Non si è ancora capito come il governo intenda intervenire sulla materia delle intercettazioni giudiziarie, risulta perciò impossibile azzardare ora una valutazione nel merito, a meno di non voler ist ...