Intercettazioni | Fdi “blinda” Nordio | “Da sinistra solo fake news | niente sconti a mafia e criminali”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Il governo Meloni ha dimostrato con i fatti la propria determinazione a combattere fino in fondo la. Laha fatto ostruzionismo, invece, su un decreto del governo che prevedeva l’introduzione dell’ergastolo ostativo. Cioè l’impossibilità di godere dei benefici da parte dei condannati all’ergastolo che non collaborano con lo Stato”. Parole chiare e ultimative quelle di Tommaso Foti dai microfoni di Rai. Che mettono a tacere la narrazione dellae dei grandi quotidiani sull’arresto di Matteo Messina Denato e le dietrologie dei complottisti per tutte le stagioni. Foti: l’ergastolo ostativo è una vittoria del governo e una sconfitta per la“La reintroduzione dell’ergastolo ostativo prima ancora di essere una vittoria per il governo Meloni è una grande sconfitta per i ...

Open

' Mai bavagli alla stampa!sono essenziali per lotta alla criminalità, ma non possono e non devono diventare strumento per estrapolare notizie, prive di rilevanza penale e utili solo al gossip. Sì al diritto di ......leproprio subito dopo l'arresto del boss dovuto proprio alle...di mettere mano ad una riforma dell'abuso d'ufficio non è proprio nei precordi della leader di. ... Intercettazioni, arriva la stretta per i giornali Delmastro (Fdi) chiarisce: «Il puro gossip va eliminato» Ma, aggiunge il sottosegretario alla Giustizia, anche la pubblicazione di stralci di intercettazioni non pertinenti dovrebbe diventare "un illecito civile". Mentre Salvini invita tutti ad abbassare i ...Dopo le polemiche scaturite dalle parole di Nordio, l’esecutivo annuncia un decreto d’urgenza per la modifica alla riforma Cartabia sul processo penale ...