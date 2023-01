Inter | Skriniar verso l' addio Scalvini il prescelto - Sport - Calcio - quotidiano net

Lo slovacco intenzionato a non rinnovare, il Psg pronto a offrire 9 milioni di ingaggio ma l'vuole tenerlo fino a ...in partenza o forse no .: da Smalling a Scalvini, chi può arrivare ., pure i low cost Becao e Lukeba per sostituirein partenza o forse no. Si ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Difesa da rinforzare: il portoghese è un'idea a sorpresa, per il brasiliano c’è la concorrenza del Napoli e dei club della Premier ...