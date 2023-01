Inter-Skriniar | il centrale via già a gennaio? Le ultime

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo il rifiuto del rinnovo, Milanpotrebbe lasciare l’già a: il Psg è forte sul difensore e potrebbe pagare un indennizzo ai nerazzurri Dopo il rifiuto del rinnovo, Milanpotrebbe lasciare l’già a: il Psg è forte sul difensore e potrebbe pagare un indennizzo ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però non sarebbero solo i parigini ad essere sulle tracce del difensore in scadenza a giugno. Proprio per questo dovesse lasciare Milano in questa sessione di mercato, l‘avrebbe una piccola cifra dalla sua cessione anziché perderlo a zero poi a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Mediaset

... vero spartiacque per la squadra di Christophe Galtier, come sa bene Luís Campos, l'uomo che ha convinto Al - Khelaïfi ad andare in pressing susin dall'estate. Dall'trapela la volontà ...Commenta per primo Secondo Sportitalia, Milanavrebbe comunicato all'la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a luglio domenica scorsa. Skriniar rovina la festa Inter: ha detto no al rinnovo - Sportmediaset Dopo il rifiuto del rinnovo, Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio: il Psg è forte sul difensore e potrebbe pagare un indennizzo ai nerazzurri Dopo il rifiuto del rinnovo, Milan ...Al-Khelaifi gli propone 8 milioni d’ingaggio, il club nerazzurro 6.5 per arrivare a 6.8 nell’ultimo anno di contratto: ma non basta ...