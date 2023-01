Inps | la comunicazione arrivata a tutti gli italiani | leggere bene con attenzione

(Di sabato 21 gennaio 2023)alle comunicazioni, continuano i fenomeni di Phishing e potrebbero diventare pericolosi per chi ci casca Anche l’e i suoi utenti online sono rimasti vittime dell’ennesimo fenomeno di phishing. Per chi se lo stesse chiedendo, il phishing corrisponde ad una truffa. Si appropriano del nome e del logo di un’azienda e inviano un messaggio poco sospetto con l’intestazione dell’azienda cercando di acquisire dati del cliente da vendere a terze parti oppure svuotare il conto dove verrà caricata la pensione. – ilovetradingTra i maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestareogni giorno e senza alcun dubbio il phishing, perché si tratta di una delle pratiche più fraudolente del web e colpisce, indistintamente. Per non farsi rubare dati sensibili ...

Picchio News

BandoBorse di studio ITS 2022: il concorso è in favore dei figli o orfani ed equiparati, dei ...alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di...Pensioni, come calcolare quando si può andare Il simulatoreper scoprirlo SE ADERISCO NON ... entro il 30 giugno 2023, una '' di: • accoglimento della domanda, contenente: l'... Unimc, master in comunicazione dell’antico: borse di studio dall'Inps riservate ai dipendenti pubblici 'Pensami' (PENSione A MIsura) è il nuovo simulatore previdenziale dell'Inps. Elabora, senza registrazione, i dati inseriti direttamente dall'utente ...L’INPS ha spiegato entro quando fare ricorso per il Bonus 200 euro per lavoratori autonomi e come. Ecco i dettagli.