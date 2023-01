Infermiere violenta le pazienti anche minorenni nella clinica per curare i disturbi alimentari | i racconti choc delle vittime

leggo.it

L'si presentava nelle stanze delle pazienti, anche di prima mattina e, dopo qualche complimento, le molestava sessualmente, con baci in bocca e palpeggiamenti sulle parti intime. Non ...San Nicola Baronia . Terrore nella Rems in Irpinia a San Nicola Baronia. Litetra due ospiti, gli operatori sanitari intervengono per calmare gli animi e in tre ...contro un, ... Infermiere violenta le pazienti (anche minorenni) nella clinica per curare i disturbi alimentari: i racconti c Un infermiere suicida per i turni di lavoro insostenibili all'ospedale. La denuncia arriva da Teresa Rei, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, che ...Violenza sessuale ai danni delle giovani pazienti, anche minorenni, della clinica specializzata in disturbi alimentari e per questo un infermiere 35enne, impiegato nella struttura della provincia di..