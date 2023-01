Indagine Sisma – Le due novità che emergono sulla cosca Dragone attiva tra Mantova e Reggio Emilia e data per sconfitta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Raffaele e Giuseppe Todaro, padre e figlio, hanno “legami fortissimi con il clan di riferimento”, sono abituati “a muoversi con destrezza nel contesto economico, aprendo e chiudendo con estrema rapidità le società di comodo e i relativi conti bancari su cui transitano i loro illeciti profitti”. In più “hanno rivelato grande abilità nello schivare attività di controllo a loro carico.” Lo dice l’ordinanza di arresto – eseguiti il 10 gennaio scorso – dei due personaggi originari di Cutro e da decenni residenti in provincia di, dove hanno sviluppato un piccolo impero di società attive nel settore immobiliare e dell’edilizia. Liberi da decenni di fare e disfare, di chiudere accordi con Enti Pubblici e diventarne addirittura consulenti, nonostante una sfilza di interdittive antimafia e dinieghi di iscrizione alla white list che fa apparire ...

