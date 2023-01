(Di sabato 21 gennaio 2023) Andrea Agnelli, ex presidente dellacolpito ora da un'inibizione di due anni. Anche nei suoi confronti la Corte Federale ha superato le richieste della Procura

QUOTIDIANO NAZIONALE

Andrea Agnelli, ex presidente dellacolpito ora da un'inibizione di due anni. Anche nei suoi confronti la Corte Federale ha superato le richieste della ProcuraE a Lecce il Milan, in campionato, dopo un primo tempo da, riesce a pareggiare una partita ormai persa. Siamo nel computo matematico! Ma il fattore matematico probabilistico continua con le ... Incubo Juve, maxi penalizzazione da 15 punti - Sport - quotidiano.net La Corte Federale d’appello va oltre le richieste della Procura: il Collegio di Garanzia ultima possibilità per evitare la sanzione ...Tutti gli ultimi aggiornamenti dopo la stangata nei confronti della Juventus sul caso delle plusvalenze, il club bianconero rischia ancora ...