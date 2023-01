“Incredibile | quanti anni ha” Nonna Maria è la donna più anziana del mondo | la sua età è record

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lapiùdel, nuovo. Un primato detenuto prima da suora Lucile Randon, meglio nota come Suor Andrè, deceduta martedì 17 gennaio all’età di 118, ma che adesso passa alla bis. LapiùBranyas Morera. Spagnola e 115, così lasuccede a suora Lucile Randon. A riferire il nuovo primato, un consulente del Guinness Worlds, secondo cui ail titolo spetterebbe “di diritto”. Cosa si sa diBranyas Morera? Laè nata a San Francisco, in California, il 4 marzo 1907, un anno dopo l’emigrazione dei suoi genitori negli Usa. Leggi ...

Criptovaluta.it

Merito dell'ciclo dei 9 scudetti consecutivi inaugurato dalla tripletta di Conte (2012, 2013, 2014), portato nella leggenda da Allegri (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) e rifinito da ...Ma non tutticredono di poterselo permettere. Allora, proviamo a mettere in pratica alcuni ... Vivere una cittàe moderna come Dubai - proiezionidiborsa.it Ovviamente, oltre al ... Sequestrati 700 milioni a SBF! | Incredibile quanto scoperto… Il ciclo leggendario in Italia e le due finali di Champions. Poi il crollo, dall'azzardo Ronaldo al progetto Superlega ...NAPOLI – Sorpreso mentre effettuava una videochiamata con uno smartphone. È incredibile quanto accaduto nel carcere napoletano di Secondigliano. Protagonista un detenuto di 32 anni che, scoperto dagli ...