Incendio carcere Beccaria | brucia materasso in cella | tre agenti intossicati

(Di sabato 21 gennaio 2023) L'di unin unaall'Istituto minoriledi Milano ha causato l' intossicazione di tredi Polizia penintenziaria che sono stati trasportati in ospedale in ...

MilanoToday.it

Dalminorile milanese il giorno di Natale evasero in sette, tutti catturati o rientrati nei giorni successivi. L'è scoppiato poco dopo la mezzanotte Secondo quanto riferito dai ...Dalminorile milanese il giorno di Natale evasero in sette, tutti catturati o rientrati nei giorni successivi. L'si è verificato poco dopo la mezzanotte Secondo quanto riferito dai ... Incendio al Beccaria: fiamme nel carcere minorile, tre agenti intossicati (e feriti) L' incendio di un materasso in una cella all'Istituto minorile Beccaria di Milano ha causato l'intossicazione di tre agenti di Polizia penintenziaria che sono stati trasportati ...Dal carcere minorile milanese il giorno di Natale evasero in sette, tutti catturati o rientrati nei giorni successivi ...