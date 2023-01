Incendio a Palazzago | distrutto il tetto di una villetta

(Di sabato 21 gennaio 2023) I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, e dei distaccamenti di Dalmine, Zogno e Madone sono intervenuti per domare unnella sera di venerdì 20 gennaio, verso le 19.20. Le fiamme hannoildi unain via Brughiera a. Spente le fiamme i VVF hanno bonificato l’area compromessa.

BergamoNews.it

