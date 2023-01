(Di sabato 21 gennaio 2023) . Bazoli (Intesa): "Occasione per le due province di creare storia in comune". 21 gennaio

Agenzia ANSA

- Brescia capitale cultura 2023. Bazoli (Intesa): "Occasione per le due province di creare storia in comune". 21 gennaio 2023Dopo la giornata d', alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , oggi - sabato 21 ... la canzone originale scritta appositamente per Brescia eCapitali per ... Inaugurazione Bergamo-Brescia capitale cultura 2023 - Italia Attese più di 18 mila persone, centro chiuso al traffico e modifiche alla viabilità. Protagonisti i cittadini tra cortei, spettacoli, giochi di luce e un grande dj-set finale ...Nel foyer del teatro presenti tutte le istituzioni. Le voci della «prima» inaugurale della Capitale della Cultura ...