In vino veritas | ma non Viola

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Veneto è un magnifico luogo in cui certe tradizioni, si passi la retorica, non tradiscono mai: il buone gli spritz. Ma c’è un’altra più recente tradizione, meno commendevole: le (ex) Covid star che si fanno prendere la mano. Il professor Crisanti si è buttato in politica; Antonella, immunologa dell’università di Padova, dopo essere stata tra le più misurate in tempi di pandemia mediatica ha deciso di allargarsi. Prima s’è data a un libro di consigli alimentari, e adesso dalle colonne del Corriere del Veneto si è lanciata in un’intervista, che non sarebbe spiaciuta a un ayatollah, in difesa della decisione dell’Irlanda di stampare sulle bottiglie diavvertenze dei danni alla salute come per le sigarette. Fosse tutto qui, masi dilunga e a ogni domanda è un “vade retro Satana!”. Praticamente, ...