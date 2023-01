In Svezia l' estrema destra brucia il Corano davanti ad Ambasciata turca L' ira di Ankara

RaiNews

- La protesta contro l'ingresso della Turchia nella Nato. Artefice dell'azione Rasmus Paludan, leader del partito Stram Kurs, già protagonista in passato di gesti provocatoriLa Turchia blocca da maggio le candidature die Finlandia , perchè furente per il fatto che ... dinanzi all'ambasciata turca, organizzata da un politico didestra. Rasmus Paludan è un ... Svezia: manifestanti di destra bruciano il Corano, ira di Ankara: "Questa non è libertà di pensiero" In Svezia domenica scorsa si è votato. Sebbene il risultato definitivo veda un centrosinistra ancora in vantaggio netto sul centrodestra, il partito di estrema destra SD capitanato dal giovane leader ...La protesta contro l'ingresso della Turchia nella Nato. Artefice dell'azione Rasmus Paludan, leader del partito Stram Kurs, già protagonista in passato di gesti provocatori ...