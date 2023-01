In primavera Ucraina e Russia | voci pesanti | cosa sta per accadere

(Di sabato 21 gennaio 2023) Gli Stati Uniti si aspettano una controffensiva dall'in. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, sottolineando che spetta agli alleati aiutare Kiev a prepararsi. "Abbiamo una finestra di opportunità da qui alla. Non appena inizieranno le loro operazioni, la loro controffensiva. Non è molto tempo e dobbiamo mettere insieme le giuste competenze", ha detto ai giornalisti durante una riunione degli alleati dell'a Ramstein, in Germania.

Ed è questo il vero nodo che si cela dietro la controversia sull'invio dei Leopard 2 all', ... che potrebbero non bastare per l'agognata offensiva didelle forze ucraine, punto focale ......campagna ditra le due parti, il governo tedesco non vuole rischiare. Leggi anche Putin cambia ancora i vertici delle forze armate: Gerasimov nuovo comandante per 'l'operazione' in...La guerra in Ucraina giunge al giorno 332. "Se Putin volesse la guerra può finire adesso", afferma Washington, che autorizza la fornitura di altri due miliardi e mezzo di dollari di armi. Zelensky: "R ...Kiev vuole essere pronta a respingere la possibile nuova offensiva russa prevista entro la primavera e chiede alla Germania i suoi carri armati più efficienti. Da Berlino la risposta è stata… Leggi ...