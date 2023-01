In Italia la mafia vale 40 miliardi Ecco come riconoscerla e perché fa aumentare il Pil – Il rapporto Cgia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Insolo il Gestore dei Servizi Energetici di Enel e Eni fattura più del giro d’affari della. Questo è il quadro che emerge dall’ufficio studi delladi Mestre che stima in 40di euro – ovvero il 2% del Pilno, 10 volte tanto il patrimonio stimato di Matteo Messina Denaro – il volume d’affari annuo di «Spa». Non si tratta di dati definitivi, ma certamente «sottostimati» assicurano dalla Confederazione Generale degli Artigiani, dato che è particolarmente complicato quantificare i proventi che laottiene dalle infiltrazioni in attività economiche legali. Ilevidenziala malavita sia più presente «nei territori dove l’economia locale è fortemente condizionata dalla spesa pubblica». ...

