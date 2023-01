In Friuli Venezia Giulia promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Tutti ci rendiamo conto di quanto siano importanti la prevenzione e la diffusione della conoscenza delle buone pratiche per rimanere ine per favorire quindi, di conseguenza, anche la sostenibilità del sistemadel, di cui la sanità è un sottoinsieme”. Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore con delega alladel, Riccardo Riccardi, intervenuto a Udine, nella sede della locale Confindustria, per la sigla dell’accordo regionale Workplace Health Promotion (Whp), sottoscritto dallo stesso vicegovernatore e dal vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. “Diventa fondamentale, e ...

ilgazzettino.it

... in alcune il carico di lavoro dei ginecologi non obiettori è inferiore o in linea con il valore medio nazionale (Piemonte, Liguria,Giulia, Toscana, Emilia - Romagna), mentre in ...Questa l'analisi di Maurizio Paniz , l'avvocato di Elvo Zornitta , unico indagato, in passato, per gli oltre 30 attentati che hanno sconvolto ilGiulia e il Veneto tra il 1994 e il ... Carburante, il Friuli Venezia Giulia sconta benzina e gasolio di altri 10 centesimi. Risparmi fino a 44 cent a Le previsioni meteo per domani, domenica 22 gennaio, dicono che sarà una giornata prevalentemente nuvolosa un po’ dappertutto, con nevicate e piogge diffuse. Al Nord sarà perlopiù nuvoloso, con nevica ...FABRIANO - La grande musica sinfonica torna all’interno del teatro Gentile di Fabriano a partire da questa sera, con l’evento che aprirà una stagione fatta di sei concerti ...