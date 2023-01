In cielo compare la “cosa” rosa | le immagini fanno il giro del web | È davvero un UFO? – VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Negli ultimi anni la popolazione mondiale ha dovuto superare molte difficoltà, a cominciare dalla pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina che hanno scatenato una forte inflazione e aumentato di fatto le già pesanti difficoltà economiche, senza dimenticare gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Tuttavia, non è da escludere che un domani il nostro L'articolo Inla “, leildel web Èun? –NewNotizie.it.

Science CuE

Sembrava effettivamente un UFO anche una 'cosa' comparsa neldi Bursa, in Turchia, con le foto scattate dagli abitanti della città turca che hanno fatto rapidamente il giro del web. La nuvola ...I CSN, con l'aggiunta di Neil Young, iltutto amore - odio di Stills nei Buffalo ... Jam strumentale e vocale che sembra fatta in. Un viaggio onirico che ancora adesso rimane un capolavoro ... Quando, come e dove vedere la Cometa Verde: passa ogni 50 mila ... Il cielo notturno sta diventando più luminoso anno dopo anno e questa è una brutta notizia perché la visibilità degli astri diminuisce.Il curioso fenomeno meteorologico sopra Bursa e la tendenza della mente a vedere immagini familiari in oggetti o profili ...