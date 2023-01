In Burkina Faso sono state liberate 66 persone che erano state rapite da un gruppo estremista una decina di giorni fa

Euronews Italiano

Il dipartimento di Arbinda è sotto blocco terroristico da diverse settimane, con ripetuti scontri tra le forze esecutive dele questi gruppi armati. L'area in cui si trova la città, in ...Quelque 62 femmes et leurs quatre bébés qui avaient été enlevés dans le nord dupar des djihadistes présumés la semaine dernière ont été libérées vendredi par l'armée, alors que le pays a été endeuillé par une série d'attaques qui ont fait une trentaine de morts. - - ... Burkina Faso: manifestazioni anti-francesi a Ouagadougou (LaPresse) L'esercito del Burkina Faso ha liberato 66 donne e bambini rapiti all'inizio di gennaio da un commando jihadista mentre raccoglievano ...La tv di Stato mostra le immagini delle donne nuovamente libere, trasferite nella capitale Ouagadougou. Se ne erano perse le tracce una settimana fa nel nord del Paese ...